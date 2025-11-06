ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Племенник на холивудска звезда е сред намушканите във влак в Хънтингдън

1984
Дамсън Идрис КАДЪР: Екс/@Deedsmag

Една от най-младите жертви на заподозрения за нападението с нож във влака в Хънтингдън е племенникът на холивудския актьор Дамсън Идрис - 17-годишният Исая Исмаел Идрис. 

Младежът е бил ранен в лицето, докато пътувал с влака Docklands Light Railway в ранните часове на събота сутринта. Ученикът е слязъл от влака на гара Pontoon Dock в източен Лондон и позвънил на спешния телефон 999.

Чичото на Исая, Дамсън, е изгряваща британска звезда. Най-голямата му роля досега е участието му редом с Брад Пит в хитовия филм F1 тази година. Племенникът му беше посочен като един от 11-те души ранени от заподозрения за нападението с нож във влака в Хънтингдън, Антъни Уилямс. Той е обвинен в опит за убийство.

Чичото на Исая, Дамсън Идрис, отказа да коментира трагичното участие на племенника си в ужасяващото нападение с нож във влака, пише "Дейли мейл". 

Но друг негов чичо, Хабиб Идрис, потвърди, че племенникът му е един от ранените.

Дамсън Идрис КАДЪР: Екс/@Deedsmag

