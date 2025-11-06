ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Шумен ще залеси с минимум 3000 дървета 28 з...

КМГ: 8-ото издание на Международното изложение за внос в Китай предлага сигурност на света

От 5 до 10 ноември се провежда 8-ото Международно изложение за внос (CIIE) в Шанхай. В него участват 155 страни, района и международни организации както и 290 от 500-те най-големи компании и водещи предприятия в света. Площта на изложението и общият брой на предприятията достигнаха исторически връх. Площта на зоната на американските компании, участващи в изложението за поредна 7-а година е на водещо място. Като първото държавно изложение за внос, осъществено след успешното провеждане на 4-тия пленум на 20-ия ЦК на ККП, събитието донесе на света повече сигурност.

Според „Доклад за отвореност на света 2025 г.", изготвен съвместно от Китайската академия за социални науки и Международния икономически форум „Хунцяо", който се провежда в рамките на изложението, показателят за отвореност на Китай нараства от 0,5891 през 1990 г. до 0,7634 през 2024 г., което е ръст от 29,6%, и е сред най-високите в света. Чуждестранните инвестиции също усещат сигурността на развитието на Китай. Представители на големи чуждестранни компании заявиха, че Китай се стреми да изгради съвременна индустриална система и да ускори процеса на технологична самостоятелност на високо ниво, което предлага по-широки възможности. Международното изложение за внос в Китай предлага на света сигурност и взаимна изгода. В настоящото издание на изложението има зона за най-неразвитите страни и е разширена зоната за продукти от африканските държави. До момента 163 компании от най-неразвитите страни участват в изложение, което е увеличение с 23,5% на годишна база. Тези мерки подкрепят държавите да изнасят свои продукти в Китай и да се интегрират с китайското икономическо развитие, което ще бъде в полза за повишаването на правата на Глобалния Юг, пише КМГ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

