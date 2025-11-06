ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Ли Цян подчерта решимостта на Китай за висококачествено отваряне към света

КМГ

788
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера китайският премиер Ли Цян присъства на церемонията по откриване на Осмото издание на Китайското международно изложение за внос и Международния икономически форум „Хунцяо" в Шанхай.

В речта си Ли Цян заяви, че на четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП са приети предложения за 15-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие на Китай, които вливат повече определеност за по-нататъшното развитие на страната. Фокусирайки се върху икономическото изграждане, Китай ще насърчава висококачественото развитие и ще стимулира отварянето си към света на високо ниво, за да даде повече стабилност и положителна енергия на международната среда, пише КМГ. 

Около 1500 представители от политическите, бизнес и научни среди на 155 държави, района и международни организации присъстваха на церемонията.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

