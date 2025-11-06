Клаудия Шейнбаум ще съди мъжа, който я опипа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президенткката на Мексико Клаудия Шейнбаум ще повдигне обвинения срещу мъжа, който я опипа.

Във видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как мъжът се навежда, за да я целуне, след което обвива тялото й с ръце.

Шейнбаум го отблъсква, а след това се намесва и охраната й, докато тя се отдръпва, видимо запазвайки спокойствие.

"Моята гледна точка е, че ако не подам жалба, какво ще се случи с останалите мексикански жени, когато така се отнасят с президента им", каза Шейнбаум на конференция.

Тя призна, че е ставала жертва на сексуално насилие и преди, когато е била студентка. Ще повдигне обвинения на мъжа, защото имало данни, че е опипвал и други жени в тълпата, пише Би Би Си.

Инцидентът повдигна и въпроса дали охраната на президента в Мексико е достатъчно добра. Като държавен глава Шейнбаум често общува с хората от близо, което според експерти създава трудности за охраната й.