Клаудия Шейнбаум ще съди мъжа, който я опипа

3900
Клаудия Шейнбаум СНИМКА: Ройтерс

Президенткката на Мексико Клаудия Шейнбаум ще повдигне обвинения срещу мъжа, който я опипа. 

Във видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как мъжът се навежда, за да я целуне, след което обвива тялото й с ръце. 

Шейнбаум го отблъсква, а след това се намесва и охраната й, докато тя се отдръпва, видимо запазвайки спокойствие. 

"Моята гледна точка е, че ако не подам жалба, какво ще се случи с останалите мексикански жени, когато така се отнасят с президента им", каза Шейнбаум на конференция. 

Тя призна, че е ставала жертва на сексуално насилие и преди, когато е била студентка. Ще повдигне обвинения на мъжа, защото имало данни, че е опипвал и други жени в тълпата, пише Би Би Си.  

Инцидентът повдигна и въпроса дали охраната на президента в Мексико е достатъчно добра. Като държавен глава Шейнбаум често общува с хората от близо, което според експерти създава трудности за охраната й. 

Клаудия Шейнбаум СНИМКА: Ройтерс

