КМГ: „Тиенуън-1“ направи първо наблюдение на космически обект

Орбиталният апарат „Тиенуън-1" успешно наблюдава междузвездното небесно тяло „3I/ATLAS" с помощта на камера с висока разделителна способност. Това е първият път, когато китайски космически кораб наблюдава междузвездно небесно тяло. Възрастта на „3I/ATLAS" се оценява на около 3-11 милиарда години, което може да е по-дълго от възрастта на Слънчевата система, съобщиха от Националната космическа администрация на Китай, пише КМГ.