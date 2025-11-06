ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно и дъждовно остава времето и през почивните...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21658781 www.24chasa.bg

КМГ: „Тиенуън-1“ направи първо наблюдение на космически обект

КМГ

1316
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Орбиталният апарат „Тиенуън-1" успешно наблюдава междузвездното небесно тяло „3I/ATLAS" с помощта на камера с висока разделителна способност. Това е първият път, когато китайски космически кораб наблюдава междузвездно небесно тяло. Възрастта на „3I/ATLAS" се оценява на около 3-11 милиарда години, което може да е по-дълго от възрастта на Слънчевата система, съобщиха от Националната космическа администрация на Китай, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание