КМГ: ЮНЕСКО обяви 21 март за „Международен ден на Тайчи“

Вчера 43-тата Генерална конференция на ЮНЕСКО прие резолюция, обявяваща 21 март за „Международен ден на Тайчи". Този въпрос беше иницииран от Китай и получи единодушната подкрепа на участващите страни. Резолюцията отбелязва, че Тайчицюен, като древен спорт и нематериално културно наследство, има положително въздействие върху подобряването на здравето и благосъстоянието на хората, насърчава социалната толерантност и равенството между половете, допринася за обмена и взаимното обучение и помага за изграждането на мир, пише КМГ.