КМГ: Китайски изследователи разкриват защитния ефект на никотинамида при лечение на тумори

Китайски изследователи разкриха защитния ефект на никотинамида - производен на витамините от група В, при изследване на механизмите на свързаната кардиотоксичност при лечението на тумори, съобщиха от университета Ланджоу.

Тяхното проучване разкри механизмите, чрез които инхибиторите на имунните контролни точки индуцират ранна кардиотоксичност и разработиха нов, безопасен и ефективен подход за предотвратяване и лечение на кардиотоксичност при пациенти, получаващи туморна имунотерапия.

Проведено от изследователи в първата Университетска болница в Ланджоу, проучването е публикувано в списание „Наука Китай: науки за живота". Резултатите от проучването хвърлят нова светлина върху проблемите с безопасността при лечението на тумори, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

