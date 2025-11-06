КМГ: Китай пуска в обръщение възпоменателна монета с мотив от Пекинската опера

Централната банка на Китай обяви, че на 25 ноември ще пусне в обръщение възпоменателна монета с мотив от китайското изкуство Пекинска опера.

Монетата от медна сплав е с номинална стойност 5 юана (около 71 американски цента) и на лицевата й страна са изобразени националният герб на Китайската народна република и традиционни китайски оперни инструменти. Под националния герб е отбелязана годината 2025, заявиха от Народната банка на Китай, пише КМГ.

На обратната страна на възпоменателната монета е отбелязана номиналната стойност от 5 юана и са изобразени мъжки персонажи с боядисани лица, комбинация от цветни мотиви и декоративни графики, както и надпис „Китайско изкуство на Пекинската опера" с китайски йероглифи. От банката допълниха, че ще бъдат издадени 60 милиона броя от тези монети.