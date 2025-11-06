КМГ: Преброяване установи 103 вида риби в основното течение на река Хайхъ

Изследователски екип в Тиендзин завърши преброяване на рибите в основното течение на река Хайхъ, като идентифицира над 100 вида риби и създаде „карта на популацията" на водния живот в реката.

Река Хайхъ, една от седемте основни речни системи в Китай, преминава през осем административни области и общини на провинциално ниво, включително Тиендзин, Пекин и провинция Хъбей. Реката играе жизненоважна роля в корабоплаването, контрола на наводненията и водоснабдяването, като същевременно подхранва богатото биологично разнообразие.

За да проучи разнообразието на рибите в основното русло на реката, изследователският екип за опазване на дивата природа от Тиендзинския педагогически университет проведе едногодишно проучване. Учените създадоха 12 точки за вземане на проби по протежението на реката за подводно наблюдение, за да завършат преброяването на рибите, пише КМГ.

„На път сме да стартираме мониторинг на дивата природа в Тиендзин, Пекин и Хъбей, като създадем междуградски „екологични коридори". Това ще осигури данни и технически насоки за координирана защита на дивата природа в региона, като по този начин ще се гарантира екологичната сигурност на Северен Китай", заяви ръководителят на проучването проф. Джао Дапън.