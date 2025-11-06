Марк Рюте: НАТО да е готов за конфронтация в дългосрочен план

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откритият диалог между НАТО и индустрията е от основно значение, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Форума на НАТО за отбранителната индустрия (NATO Industry Forum 2025), който започна вчера в Букурещ и продължава и днес, предаде агенция Аджерпрес и БТА.

Събитието се организира от Върховното съюзно командване по трансформацията (SACT) и Отдела за отбранителна промишленост, иновации и въоръжение на Международния щаб на НАТО с подкрепата на румънското Министерство на националната отбрана. Форумът събра около 900 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски държави, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.

Генералният секретар на НАТО описа форума като едно от най-важните събития от този тип, посочва Аджерпрес.

„Вие сте индустриалната част на нашия компонент за отбрана и възпиране", каза генералният секретар на НАТО, обръщайки се към участниците във форума. Той подчерта „силата на иновациите" в тази сфера.

Рюте отбеляза, че Румъния ще увеличи разходите си за отбрана на 3,5 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г.

Говорейки за отбранителната и възпираща роля на НАТО, той подчерта концепцията „мир чрез сила". „НАТО ще играе своята роля, а вие – вашата", каза Рюте, обръщайки се към участниците във форума.

„Непредизвиканата война на Русия срещу Украйна е пример за заплаха. Опасността от Русия няма да отмине с войната. Тя ще продължи да бъде дестабилизираща сила и не е единствена", посочи генералният секретар на НАТО и допълни, че алиансът трябва да бъде подготвен за „конфронтация в дългосрочен план".

Марк Рюте пристигна вчера на първото си официално посещение в Румъния в качеството на генерален секретар на НАТО. Той имаше срещи с президента Никушор Дан, с премиера Илие Боложан и с председателите на двете камари на румънския парламент.

Днес генералният секретар на НАТО и румънският президент участват във Форума на НАТО за отбранителната индустрия.