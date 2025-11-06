ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Уилям връчи наградите „Ъртшот“ за екологични инициативи в Рио

Принц Уилям СНИМКА: Ройтерс

Бразилски и чуждестранни знаменитости се присъединиха към британския принц Уилям на церемонията по раздаване на наградите „Ъртшот“ (Earthshot) в Рио де Жанейро, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА. 

Събитието е в центъра на тридневното посещение на британския престолонаследник в бразилския мегаполис, фокусирано върху околната среда, преди Уилям да се отправи към срещата на ООН за климата COP30, която започва на 10 ноември в Белем, Бразилия.

Церемонията започна под звуците на самба с музикалните изпълнения на Анита, Жилберто Жил, Шон Мендес, Кайли Миноуг и Сеу Хорхе, който интерпретира песента Heroes на Дейвид Боуи.

Аплодисменти и викове прозвучаха в залата на Музея на бъдещето в центъра на Рио, когато бяха съобщени победителите, пише Асошиейтед прес. Сред тях са бразилския стартъп re.green, който възстановява горите с помощта на изкуствен интелект и бангладешката неправителствена организация Friendship, помагаща уязвими общности в страната да се подготвят за природни бедствия.

Другите победители са колумбийската столица Богота за политиките си за чист въздух, Седмицата на модата в Лагос, която популяризира устойчивото производство на дрехи, за да се противопостави на вълната от бърза мода, която буквално залива африканските брегове, и Договора за откритото море на ООН, който цели запазване на морската околна среда, които са извън национална юрисдикция, информира Асошиейтед прес.

„Няма да е преувеличено да кажа, че те са истинските световни герои на действието“, каза принц Уилям в речта си. „Тяхната работа е доказателството, от което се нуждаем, че прогресът е възможен. Техните истории са вдъхновение, което ни дава смелост“, добави той.

„Ъртшот“ връчва приза на стойност 1,3 милиона щатски долара на петима победители, избрани от 15 финалисти за техните устойчиви, екологични иновации.

Чрез своята фондация Royal Foundation, принц Уилям създава наградата през 2020 г. за насърчаване на изобретателите и предприемачите за развитие на технологии за борба с глобалното затопляне и намаляването на влиянието му, припомня Ройтерс.

