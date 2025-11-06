ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 души вероятно са затрупани под развалините на ТЕЦ в Южна Корея

Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Властите в Южна Корея предполагат, че седем души са затрупани под развалините, след като по-рано днес се срути котелно съоръжение в топлоелектрическа централа в град Улсан. Засега от отломките са извадени двама, предаде Йонхап, цитирана от БТА.

Пожрната посочи, че точният брой на хората в неизвестност към момента не може да бъде потвърден. По-рано беше съобщено за шестима изчезнали и вероятно затрупани хора.

На снимка в местни медии се вижда огромна стоманена конструкция, която е рухнала и се е превърнала в купчина отломки.

