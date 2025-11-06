Принц Хари обича шегите в британската култура

Принц Хари, херцог на Съсекс, сподели, че „шегите“ в кръчмите и на спортните площадки и духът на добронамереното „самоиронизиране“ са сред нещата, които обича във Великобритания и които според него определят британската култура, предава Би Би Си.

Въпреки че живее в Калифорния, САЩ, принц Хари уточнява, че „Великобритания е и винаги ще бъде страната, за която с гордост съм служил и за която съм се борил“.

Той сподели мислите си в есе, публикувано преди събитията по повод Деня на паметта (Remembrance Day), който се отбелязва на 11 ноември, тъй като на тази дата е приключила Първата световна война. В навечерието на Деня на паметта тази година принцът ще посети военни ветерани в Канада.

Принц Хари, който е служил в Афганистан, призова хората да не забравят приноса на ветераните, които може да се нуждаят от помощ, „след като свалят униформата“.

Есето, което не споменава скандала около чичо му Андрю, разглежда темата „Какво означава да си британец“. „Шегите в столовата, клуба, кръчмата, трибуните – колкото и абсурдно да звучи, това са нещата, които ни правят британци. Не се извинявам за това. Обичам го“, пише херцогът на Съсекс.

Той коментира и вдъхновението, което черпи от украинците в борбата им срещу руската инвазия. „В украинците има подобен стоически дух на самоирония и хумор, който аз разпознавам повече от всеки друг в нас, британците“, казва той.

Принц Хари, който от години организира игрите Invictus за ранени военни, призова хората да не забравят „онези, които все още носят тежестта на войната в тялото и ума си, и семействата, които носят спомена за нея в сърцата си“.

„Почитането на паметта никога не е било свързано с прославяне на войната. Става въпрос за признаване на нейната цена: променените завинаги животи и извлечените поуки, постигнати чрез невъобразими жертви“, пише още принц Хари.

„Става въпрос и за почитане на онези, които, знаейки тази цена, все пак избират да служат“, добавя той, цитиран от БТА.

Есето се появява в момент, когато брат му принц Уилям е в Бразилия за наградите си за опазване на околната среда „Ъртшот“.

Принц Хари, който се премести в САЩ преди повече от пет години, наскоро говори в подкаст за своя опит с американската култура. На въпрос на водещия „Какво е най-американското нещо, което правиш сега?“, Хари отговори: „Сърфирам.“

Той обаче добави, че не е възприел други черти, като пиенето на „лайт“ бира или носенето на шорти в ресторант.