Орбан: С Тръмп установяваме стратегическо партньорство между САЩ и Унгария

Виктор Орбан Снимка: Снимка: Архив

Заминавам днес за Вашингтон, за да отворим с президента Доналд Тръмп нова глава в унгарско-американските отношения. Това заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа "Фейсбук", цитиран от националната новинарска агенция МТИ, съобщава БТА.

Орбан заяви, че преизбирането на Доналд Тръмп е открило нови възможности за унгарско-американските връзки.

"Първите десет месеца на тази година бяха първоначалната фаза, по време на която поправихме щетите, които Унгария и унгарско-американските отношения понесоха по време на администрацията на Джо Байдън", заяви премиерът. "Политически мотивираните санкции изчезнаха, американското финансиране на атакуващите Унгария неправителствени организации беше прекратено и отново можем да пътуваме до САЩ без виза. С това първата фаза приключва", заяви унгарският премиер.

"Нашата цел е да установим стратегическо партньорство, което да включва енергийно и отбранително сътрудничество, инвестиции и обсъждане на следвоенното положение след руско-украинския конфликт. Работим по споразумение, основано на взаимни ползи, което да служи на всеки унгарски гражданин", заяви Орбан.

"Поемаме към Вашингтон! Да се залавяме за работа!", заключи премиерът.

Виктор Орбан

