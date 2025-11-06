Русия стояла зад бойкота на грузинските избори, твърди депутат

Алеко Елисашвили, един от лидерите на партия "Силна Грузия", определи решението на опозицията да бойкотира местните избори като "руска специална операция" и подчерта, че този бойкот не е бил спонтанен, а внимателно обмислен, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, цитирана от БТА.

Елисашвили призна, че опозицията е допуснала поредица от стратегически грешки и не е успяла да убеди гражданите да участват в изборите.

"Целият този период трябва да бъде внимателно анализиран. Трябва да имаме смелостта да признаем грешките си. Нашата грешка беше, че не успяхме да убедим хората да се включат в местните избори. Имаше и други грешки. Пропуснахме възможност - можехме без особени трудности да спечелим вота в Тбилиси, ако не бяха външните влияния и прекалената еуфория на някои хора. В крайна сметка бойкотът на изборите беше част от руска операция", заяви той.

По думите му, решението да не се участва в изборите е било погрешно, както и обявяването на "революция" два месеца по-рано.

"Да оставим всичко останало настрана - ако не планираш революция на 4 октомври, не я насрочвай за 6 октомври. Приключението си е приключение. Всичко това беше внимателно подготвена и координирана операция, и то без съмнение руска, насочена към това да обезкуражи избирателите да гласуват и вместо това да излязат на митинг пред парламента", каза още Елисашвили.