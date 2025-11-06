Протести в Албания срещу закон за равенство на половете, признавал повече от два

Албански граждани и представители на гражданското общество протестират пред сградата на албанския парламент в Тирана срещу няколко члена на проектозакона "За равенството между половете", който се обсъжда в парламента днес, предаде Албанското радио и телевизия, цитирани от БТА.

Протестиращите твърдят, че някои формулировки в закона "разрушават традиционното семейство" и "признават повече от два пола, мъжки и женски".

С табели с надписи "Има само два пола: мъжки и женски" граждани призоваха проектозаконът да не бъде приеман в настоящия си вид.

Протестиращите казват, че в някои членове на проектозакона е използвано словосъчетанието "всеобхватен пол" и настояват парламентът да го промени, като определи ясно, че законът признава само два пола.

Депутати от управляващата Социалистическа партия (СП/PS) на Албания поясниха преди дни пред две парламентарни комисии, че този проектозакон е свързан единствено с равенството между мъжете и жените и с борбата с дискриминацията в обществения и социалния живот, че няма връзка с признаването на "флуидните полове" и не засяга традиционното семейство, информира медията.

Според албанското правителство този закон има за цел хармонизиране на албанското законодателство със стандартите на Европейския съюз за правата на човека и еднаквото отношение към мъжете и жените, припомня още Албанското радио и телевизия.