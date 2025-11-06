В Испания арестуваха бос на перуанска престъпна групировка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителят на престъпна групировка, специализирана в изнудване и убийства в Перу, бе арестуван вчера в Мадрид, съобщи перуанското Министерство на вътрешните работи, като определи ареста като "сериозен успех в борбата срещу транснационалната организирана престъпност", предаде Франс прес.

"След щателни следствени действия полицията, в сътрудничество с отдела за борба с киберпрестъпността в Мадрид, арестува днес в Испания Мигел Анхел Марин, член на престъпна организация", посочи вчера в изявление Министерството, цитирана от БТА.

Марин бе издирван за престъпления, свързани с ръководене на организирана престъпна група, убийства, изнудване и тежки телесни повреди.

Той "е замесен в убийства и многобройни случаи на изнудване на превозвачи, хора на изкуството и предприемачи", уточни полицията.

През септември в Парагвай бе арестуван Ерик Морено, друг бос на престъпна организация, отговорен за рекет и убийства в Перу, който беше издирван от 2022 г.

Изнудванията в Перу бележат ръст от 2024 г., особено в столицата Лима. Сигналите за това престъпление са се увеличили от 2396 през 2023 г. до 15 336 за миналата година, което представлява повишение от 540 процента, сочат официални данни.

На 10 октомври непрекъснато влошаващото се положение с реда и законността доведе до отстраняването на президентката на Перу Дина Болуарте след поредица от протести. На 22 октомври нейният приемник Хосе Хери обяви извънредно положение в Лима и разположи войници по улиците на града.

Според основния синдикат в транспортния сектор "Анитра", между януари и октомври са били убити най-малко 50 шофьори на транспортни фирми, станали жертва на рекет.

Криминални организации като "Лос Пулпос", "Ла Хаурия", "Лос Инхертос дел Норте" и "Трен де Арагуа", с произход от Венецуела, изнудват транспортните компании да им плащат до 50 000 сола (14 350 долара) на месец, съобщиха от бранша.