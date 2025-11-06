ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетел по делото "Коцев" поиска отстраняването м...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21660876 www.24chasa.bg

Израел: Останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания

2056
"Хамас" СНИМКА: Pixabay

Израел съобщи днес, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания, чието тяло е било отнесено в ивицата Газа след убийството му при атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"След приключването на процеса по идентификация в Националния институт по съдебна медицина", израелската армия и Министерството на външните работи "уведомиха семейството на убития заложник Джошуа Лоиту Молел, че тялото му е върнато в Израел“, се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Джошуа Молел, студент от Танзания, се е намирал в Израел по програма за стажове в селското стопанство. През декември 2023 г. правителството на Танзания обяви, че той е загинал при атаката на "Хамас" и че тялото му е било отнесено в Газа.

"Хамас" СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание