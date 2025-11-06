ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Танкер, плаващ под малтийски флаг, е нападнат край бреговете на Сомалия

СНИМКА: Pixabay

Танкер е бил атакуван днес край бреговете на Сомалия, съобщи Британската организация за търговско мореплаване към въоръжените сили, цитирана от Асошиейтед прес и БТА. 

Нападателите, въоръжени с картечници и гранатомети, се качили на борда на кораба, каза организацията, която е част от британските въоръжени сили. Тя издаде предупреждение във връзка с атаката и призова плавателните съдове в района към повишено внимание.

Нападнатият танкер плава под флага на Малта, съобщи от своя страна частната охранителна фирма "Амбри". Тя добави, че атаката е била извършена от сомалийски пирати, които са активни в района през последните дни.

 

 

СНИМКА: Pixabay

