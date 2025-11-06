ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетел по делото "Коцев" поиска отстраняването м...

Внедряването на изкуствения интелект закрило 150 хиляди работни места в САЩ

Работодателите, базирани в САЩ, са съкратили над 150 000 работни места през октомври, което е най-голямото намаление за месеца от повече от 20 години. Данните са  от проучване на консултантската компания за човешки ресурси "Чалънджър, Грей и "Кристмас" (Challenger, Gray & Christmas), цитирано от Ройтерс, съобщава БТА. Това се случва на фона на промени, задвижвани от внедряването на изкуствен интелект и желание за намаляване на разходите.

Съкращенията през октомври са се увеличили със 175 на сто спрямо предходната година до 153 074, съобщи консултанстката компания. От началото на годината до края на октомври работодателите са обявили 1 099 500 съкращения на работни места, което е увеличение с 65 на сто спрямо 664 839 за същия период на миналата година.

Досега тази година съкращенията на работни места са на най-високото си ниво от 2020 г., когато до октомври бяха обявени 2 304 755 съкращения.

"Някои сектори правят корекции след бума в наемането на персонал след пандемията, но това се случва, тъй като внедряването на изкуствен интелект, намаляването на потребителските и корпоративните разходи и нарастващите оперативни разходи водят до затягане на коланите и замразяване на наемането", каза Анди Чалънджър, главен директор по приходите в "Чалънджър, Грей и "Кристмас"

