Рим затяга контрола върху автомобилните застраховки и за колите с БГ номера

Италианската Камара на депутатите одобри предложена от управляващото мнозинство резолюция, чиято цел е да направи системата на задължителната автомобилна застраховка по-справедлива, прозрачна и устойчива. Мярката предвижда серия от действия, насочени към борба с измамите, намаляване на бюрокрацията и защита на потребителите.

Особен акцент в документа е поставен върху проблема с използването на автомобили с чуждестранни регистрационни номера, особено от страни като България и Полша, с цел избягване на високите италиански разходи и сложните процедури за регистрация и застраховане.

Резолюцията съдържа пет основни точки. Първата е насочена към засилване на борбата с измамите в застрахователния сектор, включително онлайн измами и фалшиви полици, от които вече са пострадали над 1,5 млн. италианци. Втората цели повишаване на ефективността на системата за директно обезщетение при ПТП, така че компенсациите да се обработват по-бързо и по-прозрачно. Третата има за цел да гарантира прозрачност и конкуренция чрез разширяване на публичния онлайн инструмент Preventivass, който позволява на гражданите да сравняват оферти от различни компании. Четвъртата е свързана с постоянен мониторинг върху цените на застраховките, за да се анализира влиянието на новите реформи върху пазара. Петата има за цел да се прекрати практиката на автомобили с чужди регистрационни номера, регистрирани в други държави от ЕС, само за да се избегнат италианските данъци и застрахователни премии.

Според депутатите тази последна точка е ключова, защото масовото използване на коли с български или полски регистрационни номера създава нелоялна конкуренция и загуби за италианската икономика, освен че затруднява контрола върху пътната безопасност.

През последните години България се превърна в една от предпочитаните дестинации за регистрация на автомобили от италиански собственици, които търсят по-ниски застрахователни премии и данъци. Регистрацията в България е по-евтина, а процедурите -по-опростени, което прави страната ни привлекателна за италианците, особено за собственици на фирмени автомобили или скъпи превозни средства. Този феномен доведе до цели „вериги" от посредници, които предлагат услуга по фиктивна регистрация в България, въпреки че колите реално се използват постоянно на територията на Италия. Италианските власти смятат това за форма на застрахователна измама и избягване на данъци, поради което парламентът настоява за по-тесен контрол и координация между държавите от ЕС.

Сегашното решение не е насочено срещу България като държава, а срещу злоупотребата със законодателството на ЕС, което позволява свободно движение и регистрация на превозни средства. Въпреки това българските застрахователни компании могат да усетят натиск, ако италианските власти поискат по-строги проверки и обмен на данни за превозни средства, регистрирани у нас, но движещи се изключително в Италия. Очаква се също, че новите мерки ще доведат до по-чести проверки по пътищата и по-стриктно прилагане на правилото, според което автомобил, използван постоянно в дадена страна, трябва да бъде регистриран там.

Според последните данни на италианския регулатор IVASS през второто тримесечие на 2025 г. средната премия по задължителната застраховка отново се е повишила, следвайки тенденция на непрекъснат ръст. Сред основните причини са по-високите разходи за ремонти на автомобили, оборудвани с модерни технологии (камери, сензори, системи ADAS), както и инфлацията. Затова правителството в Рим поставя като приоритет по-справедлива застрахователна система, която да защитава потребителите, но и да ограничи нелоялните практики, в това число фиктивните регистрации в страни като България.