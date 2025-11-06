Тимчо Муцунски: Ако бяхме вписали българите в Конституцията, докладът на ЕК щеше да е по-различен

Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски смята, че чрез доклада на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на страната е дадена положителна оценка за спазването на общата външна политика и политика за сигурност от страна на държавата. Той каза това в интервю за ТВ Сител в отговор на обвинения на опозицията, че страната няма концепция във външната си политика, съобщава БТА.

„Убеден съм, че ако държавата беше направила конституционните промени (за вписване на българите в Конституцията), този доклад щеше да е по-различен в начина, по който определени фрази са поставени в съдържанието му, защото техническият елемент, който се оценява, има и политически аспект. Ние обаче, като правителство, открито предаваме това, което казваме и на гражданите, (като същевременно предаваме) и позицията на нашия народ на Брюксел и така са изградени нашите позиции. Не е въпрос само до промените в конституцията, въпросът е кои са гаранциите, които държавата ще получи в предвидимостта на нейния (европейски) път", каза Муцунски в интервюто.

По думите му в доклада също така са дадени високи оценки в сферите на образованието, научните изследвания, дигитализацията и работата на Митническата администрация.

„Факт е, че имаме проблеми, които не сме решили, в борбата с корупцията и реформата на съдебната система, където са идентифицирани определени аспекти, свързани с това, което правителството трябва да предприеме, а някои са свързани с работата на съдебната система и прокуратурата. И тук съм съгласен, че трябва да направим повече и затова сме поели ангажимент да приемем всички закони, свързани с ключови реформи в областта на съдебната система и борбата с корупцията, които са част от Програмата за реформи, до края на тази календарна година", каза Муцунски.

По думите му забавянето, а в някои случаи и затварянето по давност на някои дела, свързани с корупция, не е критика към правителството, а критика към съдебната система.

„Твърдя, че голям брой съдии и прокурори в страната са честни хора, професионалисти, които си вършат добре работата, но има изключения, които държат като заложник съдебната ни система и защитават определени политически елити", посочи Муцунски.

Относно думите на председателя на СДСМ Венко Филипче, според когото докладът на ЕК за напредъка на Северна Македония е най-лошият от 10 години, Муцунски беше категоричен, че тази критичност е нереалистична и необективна, а СДСМ трябва да се извини за допуснатите грешки с приемането на т.нар. „френско предложение", които са довели страната до тази сложна ситуация.