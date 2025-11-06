ЕК налага нови ограничения за визите за руснаци

Европейската комисия потвърди днес, че се подготвят допълнителни мерки за ограничаване на възможностите руснаци да получават визи за ЕС, без да навлиза в подробности. Не коментираме изтекла информация, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан със съобщения в медиите за предстоящо спиране на многократните визи за руски граждани.

По неговите думи в броя на издадените визи за руснаци се наблюдава намаление - докато през 2019 г. са били предоставени 4 милиона такива визи, през 2023 г. е отчетено намаление до половин милион. ЕК не може да въведе обща забрана за издаването на тези визи, това е в ръцете на държавите от ЕС, но можем да предоставим насоки за многократните шенгенски визи, каза говорителят.

Той отбеляза, че след руското военно нападение срещу Украйна ЕС прекрати споразумението за облекчен визов режим с Русия и прие насоки за повишаване на сигурността и охраната на границите. Има чувствително намаление в броя на издадените шенгенските визи за руснаци, обсъждаме допълнителни мерки, добави говорителят, цитиран от БТА.

Всички държави от ЕС трябва да допринасят за сигурността, посочи той. По неговите думи ЕК е в разговори с Унгария заради издаването на унгарски удостоверения за право на престой на руски граждани. Все още няма ограничения за издаването на многократни визи за руснаци, но следете развитието на този въпрос, добави говорителят, цитиран от БТА.