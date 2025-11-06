ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след половината...

Производството на опиум в Афганистан е спаднало след забраната от талибаните

Производството на опиум в Афганистан е спаднало с близо една трета до около 296 тона, съобщи днес във Виена Службата на ООН за борба с наркотиците и престъпността (UNODC), цитирана от ДПА.

Експерти на ООН отдават спада в цените на незаконния наркотик на невъзможността опиумният мак да се отглежда в други страни в региона, за да се компенсира недостига от Афганистан, смятан от години за основен производител.

Талибаните забраниха производството на опиумен мак през 2022 г., което доведе до спад от 32% в производството на опиум тази година в сравнение с миналата и от 95% в сравнение с последната реколта преди въвеждане на забраната, пише БТА.

Службата на ООН отбеляза, че приходът на фермерите от опиум е спаднал с 48% - от 260 милиона долара през 2024 г. до 134 млн. долара през 2025 г. "След забраната много фермери се насочиха към отглеждането на зърнени и други култури", добави тя.

ООН посочи, че отглеждането на мак е нараснало рязко в две страни, но не съобщи кои са те.

