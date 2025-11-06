Мицкоски за доклада на ЕК: Ако променим конституцията, сигурно ще получим ново вето

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски смята, че обективната оценка за напредъка на държавите от региона по отношение на евроинтеграцията е, че Северна Македония е веднага след Черна гора, заедно със Сърбия, а след това следват Албания и останалите държави в региона.

„Вижте, ако направим конституционните промени, сигурно ще бъдем най-добри, а след това да получим ново вето и нови проблеми. Тогава със сигурност ще получим (оценка) 5 и ще бъдем шампиони”, каза Мицкоски в отговор на въпрос как оценява написаното в доклада на ЕК на напредъка на страната по отношение на евроинтеграцията.

Премиерът на Северна Македония посочи, че е доволен от написаното в доклада за страната.

„Изключително съм доволен от написаното, защото няма връщане назад. Има стагнация в няколко области и всички говорим за това - върховенството на закона и борбата с корупцията. Ето защо постоянно говоря за необходимостта от промени в Съдебния съвет, прокуратурата. Сега, след изборите, ще се занимаем много сериозно с тази тема. Във всички области има малък или значителен напредък. Като цяло оценявам доклада като добър, но не мога да се съглася, че има други държави, които са пред нас”, каза Мицкоски пред медиите след посещението си в община Петровец днес.

В следобедните часове той ще получи официално доклада на ЕК за напредъка на страната от ръководителя на мисията на Европейския съюз в Северна Македония Михалис Рокас.