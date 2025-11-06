Москва: Войските ни напредват в Покровск, бият се за всяка сграда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското министерство на отбраната заяви днес, че силите му са напреднали в украинския град Покровск и се бият за всяка сграда в опит да изтласкат украинските войски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва твърди, че превземането на Покровск, наричан от руските медии "врата към Донецка област", ще ѝ даде плацдарм да напредне на север към двата най-големи града оставащи под украински контрол в Донецка област – Краматорск и Славянск.

Русия иска да поеме контрола над цял Донбас, който включва Донецка и съседната Луганска област.

Украйна все още контролира близо 10 процента от територията на Донбас с площ около 5000 кв. км, посочва Ройтерс.

Русия обсажда Покровск от повече от година, опитвайки се да го обкръжи и да прекъсне пътищата за снабдяване на украинските сили, вместо да атакува фронтално, както направи при превземането на друг град в Източна Украйна – Бахмут.

Киев призна, че ситуацията в Покровск е станала сложна през последните дни, но твърди, че силите му все още се бият и не са обкръжени.

"Щурмови отреди на Втора армия продължават да унищожават обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в източната част на централния район и в западната индустриална зона на града", посочи руското Министерство на отбраната.

Русия твърди, че през последното денонощие е превзела 64 сгради в града, чието население преди войната е наброявало 60 000 души, и е отблъснала украинските атаки откъм Хришине на запад.

Броени километри делят руските сили от затварянето на обръча около Покровск и съседния Мирноград. Руските войски са много близо и до обкръжаването на Купянск в Харковска област.

Един от водещите руски военни блогъри Юрий Подоляка каза, че руските сили са поели тактически контрол над Покровск, но в Мирноград украинските войски са изградили силни укрепления. Той добави, че украинските сили се опитват да атакуват също от северозапад.