31-годишно бразилско Барби почина след 27 пластични операции

31-годишното бразилско Барби почина след 27 пластични операции. Инфлуенсърка Барбара Янкавски е известна в социалните мрежи като Boneca Desumana – което в превод означава „Нечовешка Барби".
Тя е намерена в безсъзнание в къща в Сао Пауло. Полицията разследва случая и е класифицирала смъртта като „подозрителна". Предстои пълна аутопсия.
Барбара Янкавски става известна предимно с желанието си да подражава на визията на известната кукла Барби.
Според коментари в социалните мрежи тя е прекалила с пластичните операции
За да постигне това, инфлуенсърката се е подложила на общо 27 козметични операции и според оценките е инвестирала около 48 000 евро в сложната си трансформация, пише Би Ти Ви.a
Тя внимателно документира трансформацията си в социалните мрежи, като има над 55 000 последователи в Instagram и над 344 000 в TikTok.
Преди няколко седмици Барбара Янкавски буди притеснения във феновете си със селфи, което показва синини около очите ѝ след фейслифт. Във видеоклип тя обяснява, че нараняванията са част от лечебния процес и изглеждат по-зле, отколкото всъщност са.
В деня на смъртта ѝ, неин приятел я е посетил Янкавски, но е напуснал апартамента, преди да настъпи трагедията.
Барбара Янкавски е известна в Бразилия не само с присъствието си в социалните медии, но и с участията си в няколко телевизионни предавания и рекламни кампании. Последните ѝ публикации в Instagram са от 1 октомври, а в TikTok - от 7 септември.