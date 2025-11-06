31-годишно бразилско Барби почина след 27 пластични операции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

31-годишното бразилско Барби почина след 27 пластични операции. Инфлуенсърка Барбара Янкавски е известна в социалните мрежи като Boneca Desumana – което в превод означава „Нечовешка Барби".

Тя е намерена в безсъзнание в къща в Сао Пауло. Полицията разследва случая и е класифицирала смъртта като „подозрителна". Предстои пълна аутопсия.

Барбара Янкавски става известна предимно с желанието си да подражава на визията на известната кукла Барби.

Според коментари в социалните мрежи тя е прекалила с пластичните операции

За да постигне това, инфлуенсърката се е подложила на общо 27 козметични операции и според оценките е инвестирала около 48 000 евро в сложната си трансформация, пише Би Ти Ви.a

Тя внимателно документира трансформацията си в социалните мрежи, като има над 55 000 последователи в Instagram и над 344 000 в TikTok.

Преди няколко седмици Барбара Янкавски буди притеснения във феновете си със селфи, което показва синини около очите ѝ след фейслифт. Във видеоклип тя обяснява, че нараняванията са част от лечебния процес и изглеждат по-зле, отколкото всъщност са.

В деня на смъртта ѝ, неин приятел я е посетил Янкавски, но е напуснал апартамента, преди да настъпи трагедията.

Барбара Янкавски е известна в Бразилия не само с присъствието си в социалните медии, но и с участията си в няколко телевизионни предавания и рекламни кампании. Последните ѝ публикации в Instagram са от 1 октомври, а в TikTok - от 7 септември.