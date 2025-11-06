Една четвърт от депутатите в Швеция казват, че са били жертва на заплахи или тормоз

Всеки четвърти шведски депутат казва, че през последната година към него са били отправяни заплахи или е станал жертва на тормоз, а една четвърт от засегнатите народни представители възнамеряват да подадат оставка, предаде Франс прес, като се позова на доклад на Националния съвет за превенция на престъпността в Швеция, публикуван днес.

Въпросът напоследък зае важно място в политическите дебати в Швеция, откакто председателката на Партията на центъра Ана-Карин Хат подаде оставка след само пет месеца на поста, защото не се е чувствала в безопасност, след като е получила поредица заплахи.

Според доклада на Националния център, 25,4% от депутатите са заявили, че са били жертва на някаква форма на заплаха, насилие, вандалска проява или кражба през 2024 г. Констатациите в документа се опират на данни от проучване, направено сред 7500 от общо 13 000 души на изборна длъжност в Швеция, които са и представителна извадка за обществените нагласи.

Жените са били изложени в по-голяма степен на подобни заплахи; 26,8% от тях твърдят, че през последната година са станали жертва на поне един случай от подобно естество, пише БТА.

"С времето делът на народните представители, които са жертва на тормоз и които заявяват, че имат намерение да напуснат една или всички заемани от тях длъжности, се увеличава. Това важи както за мъжете, така и за жените", посочва докладът. В повечето случаи лицето, което е отправило заплахата, е било неизвестно или анонимно, тъй като повечето лични атаки са били отправяни в социалните мрежи.

В изборни години тормозът се увеличава, се отбелязва в доклада, а нивото на отчетените заплахи през 2024 г. е сравнимо с това през 2020 г., когато 26% от запитаните в проучването са посочили, че са били жертва на подобни действия.