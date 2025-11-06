Лодка с мигранти потъна в Ламанша, 94 души бяха спасени

Френските морски власти съобщиха, че са спасили сутринта 94 мигранти, намиращи се на лодка, опитваща се да премине Ламанша, която се разпаднала в морето, предаде Франс прес.

Регионалният център за наблюдение и спасяване в Гри Не получил многобройни сигнали за заминаващи лодки с мигранти към Великобритания. Една от тях се разпаднала на няколко километра от Дюнкерк. Корабокрушенците били спасени и отведени в северния френски град, пише БТА.

Най-малко 27 мигранти загинаха тази година при опити за нелегално преминаване на френско-британската граница, припомня АФП, като се позовава на официални данни. Миналото лято Париж и Лондон сключиха споразумение за миграцията, което им навлече многобройни критики от неправителствени организации. То предвижда връщане на нелегални мигранти във Франция, в замяна на изпращане във Великобритания на мигранти, които могат да претендират за право на постоянно пребиваване. Размяната се извършва на принципа "един за един".

Британското лейбъристко правителство на Киър Стармър се опитва, засега без успех, да намали броя на мигрантите, които пресичат Ламанша с малки лодки. По последни официални данни от 21 октомври, от началото на годината техният брой е достигнал 36 734. Според британски медии, с пристигналите оттогава той надхвърля общия за цялата 2024 г. (36 816 души).