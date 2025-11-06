ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанси Пелоси се оттегля от Конгреса след близо 40 години в политиката

Нанси Пелоси се оттегля от Конгреса след близо 40 години в политиката

Нанси Пелоси. Снимка Архив

Първата жена председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат. Така тя слага край на почти четиридесетгодишното си политическо присъствие в Конгреса. Решението беше съобщено в официално видео, в което Пелоси се обърна към своите избиратели в Сан Франциско.

„Няма да се кандидатирам отново за Конгреса", заяви тя, като подчерта, че ще изпълни задълженията си до края на настоящия мандат, предаде АП, цитира НОВА.

В послание, изпълнено с уважение и признателност, Пелоси благодари на гражданите на Сан Франциско и ги призова да продължат да бъдат активни в обществено-политическия живот.

„Сан Франциско, знай силата си. Ние направихме история, постигнахме напредък и винаги сме водили", каза тя.

Обявлението предизвика широк отзвук както във Вашингтон, така и в Калифорния. Решението на Пелоси идва в момент, когато множество утвърдени демократически лидери отстъпват място на ново поколение политици, готови да поемат водеща роля в партията и да се изправят срещу предизвикателствата на политическата сцена, включително и встрани от влиянието на президента Доналд Тръмп.

Нанси Пелоси остава в историята като първата жена, оглавила Камарата на представителите, и като една от най-влиятелните фигури в американската политика през последните десетилетия.

