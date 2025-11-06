ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще награди посланика на Великобритания в Либ...

Израелски военни самолети атакуваха обекти на "Хизбула" в Ливан

Израелски военни самолети нанесоха удари по обекти на "Хизбула" в три населени места в Южен Ливан, предадоха Франс прес и  Асошиейтед прес.

Ударите бяха нанесени няколко часа след като шиитското движение „Хизбула“ призова ливанското правителство да не започва преговори с Израел, пише БТА. 

По-рано днес израелски военни предупредиха жители на три селища в южната част на Ливан да се евакуират от три района в пределите им. Става дума за населените места Айта ал Джабал, Таиба и Таир Деба. Военните заявиха, че ще атакуват там инфраструктура на „Хизбула“.

