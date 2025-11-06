ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще награди посланика на Великобритания в Либ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21663133 www.24chasa.bg

Тайфунът Калмаеги достигна Централен Виетнам (Снимки)

1332
СНИМКА: Ройтерс

Тайфунът Калмаеги достигна бреговете северно от провинция Зялай в Централен Виетнам, връхлитайки региона със силни ветрове и проливни дъждове, предаде Асошиейтед прес.

Бурята удари, в момент в който централните провинции вече бяха засегнати от наводнения, причинени от рекордни валежи.

Синоптиците предупредиха, че Калмаеги може да донесе в някои райони количества дъжд от над 600 милиметра, което засилва опасенията от опасни свлачища и наводнения.

В няколко провинции беше съобщено за прекъсвания на електроснабдяването, изкоренени дървета, а покривите на някои къщи са със сериозни щети. Властите предупредиха също за риск от наводнения в големите градове, включително Дананг и Хошимин.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Над 260 000 души в провинция Зялай са евакуирани. Наред с това, властите затвориха 6 летища, което доведе до отмяната на стотици полети, и наредиха на гражданите да не напускат домовете си. В готовност са и 268 000 войници, които да се включат в спасителни операции. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Правителството предупреди за опасност от наводнения на места с ниско надморско равнище и за последици за селското стопанство, включително в Централните планини, които са основният регион за отглеждане на кафе.

Тайфунът Калмаеги, който причини смъртта най-малко на 114 души във Филипините, е 13-та буря, която удря Виетнам тази година. Скоростта на ветровете му достига до 149 км/ч и предизвиква вълни с височина до 10 метра, допълва Ройтерс, цитирана от БТА.  

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)