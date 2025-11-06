Депутати "Алтернатива за Германия" ще посетят следващата седмица Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко видни представители на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се готвят да посетят следващата седмица Русия, потвърди партията, цитирана от ДПА.

Посещението вероятно ще предизвика възмущение, тъй като официалните връзки с Русия са на практика замразени заради войната в Украйна, отбелязва информационната агенция.

Депутатите от АзГ Щефен Котре и Райнер Ротфус се очаква да участват в конференция в черноморския курортен град Сочи, каза говорител на парламентарната група на партията.

Те ще бъдат придружени от Йорг Урбан, който оглавява подразделението на АзГ в източногерманската провинция Саксония, каза за ДПА партийната група в регионалния парламент, пише БТА.

Според партийни източници делегацията ще включва и евродепутата Ханс Нойхоф.

Парламентарната група на АзГ в Саксония каза, че политиците ще пътуват до Русия, за да участват в симпозиума "БРИКС - Европа". Сред ораторите на форума се очаква да бъде бившият руски президент Дмитрий Медведев.

БРИКС включва страните основателки Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, и още няколко държави.

"Санкциите срещу Русия причиняват на страната ни значителни вреди. Щом АзГ влезе в правителството, ще ги премахнем", заяви Урбан в отговор на въпрос за посещението.

"Ние представляваме германските интереси, които федералното правителство вече не отстоява: достъпни енергийни доставки, мирна дипломация, контакти с представители на страните от БРИКС", каза за ДПА Котре.

АзГ - антиимигрантска партия, която е против санкциите, наложени на Москва заради войната в Украйна - нееднократно е привличала вниманието с дружеското си отношение към Русия.