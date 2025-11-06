ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 са вече жертвите на пожара в дом за възрастни хора в Босна и Херцеговина

Лидерите на Сърбия и Хърватия изразиха съболезнования и готовност да окажат помощ на Босна и Херцеговина след опустошителния пожар в дома за възрастни хора в Тузла КАДЪР: Екс/@eyes_globe

Броят на загиналите при пожара в Дома за възрастни хора в босненския град Тузла, избухнал на 4 ноември, се увеличи на 12, съобщи Оперативният център на Полицейската дирекция на Министерството на вътрешните работи на кантон Тузла, цитиран от националната телевизия БХРТ и БТА.

От Университетския клиничен център в Тузла потвърдиха, че днес в 12:39 ч. е починал още един от пострадалите – с инициали С.Т., роден през 1941 г., който е бил хоспитализиран с тежки наранявания.

Кантоналната прокуратура на Тузла съобщи, че сред загиналите са шест мъже и шест жени – всички обитатели на дома. Според предварителните резултати от аутопсиите, 11 души са починали вследствие на задушаване или отравяне с въглероден окис, а едно от телата е напълно изгоряло. Аутопсията на последната жертва ще бъде извършена в следващите дни.

Разследването на трагедията продължава. Сектор „Криминална полиция“ на МВР на кантон Тузла, както и експерти по електрическа и противопожарна защита, подготвят подробни доклади, които ще бъдат представени на прокуратурата. Окончателните причини за пожара ще бъдат оповестени след анализ на експертните заключения, посочва телевизията на сайта си.

В памет на жертвите, 6 ноември беше обявен за ден на траур във Федерация Босна и Херцеговина, в област Бръчко и в Черна гора.

 

