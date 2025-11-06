ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия ще има център за наблюдение на въздушното пространство заради дроновете

Тео Франкен КАДЪР: Екс/@FranckenTheo

Белгия ще задейства до края на годината център за наблюдение на въздушното пространство заради заплахата от дронове, съобщи след днешното извънредно заседание на Съвета за национална сигурност министърът на отбраната Тео Франкен.

Той не потвърди очакванията, че Белгия ще поиска консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор заради навлизането на дронове над летища и военни бази в страната от последните дни, но уточни, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и очаква подкрепа от съюзниците. Предвижда се утре белгийското правителство да одобри бюджет от 50 милиона евро за противодействие на дронове.

Ръководителят на екипа за борба с дронове в Белгийските въоръжени сили ген. Микел ван Стритем поясни, че центърът за въздушно наблюдение съществува, но още не е довършен. Според представители на правителството е необходимо всички дронове в Белгия да бъдат регистрирани, за да може по-лесно да бъдат отличавани онези, които летят в нарушение на закона, пише БТА. 

Медиите отбелязват, че според белгийските служби за сигурност последните инциденти са свързани с Русия, но цитират и изявление на руското посолство в Брюксел от снощи, в което подобно участие се отрича категорично. Междувременно белгийското военно командване издаде заповед при възможност дроновете с неясен собственик да бъдат сваляни.

