Съкращават полети в САЩ заради спорове за бюджета, 3,2 млн. пасажери са засегнати

Отменените полети ще засегнат милиони пътници. СНИМКА: Pixabay

Съединените щати съкращават от петък въздушния трафик заради продължаващата парализа на федералните институции вследствие разногласия по бюджета в американския Конгрес.

Постепенно ще бъдат свити разписанията с 10 процента на 40 от най-натоварените летища в страната.

13 хиляди диспечери и 50 хиляди служители на Администрацията за авиационна сигурност от седмици работят без заплащане. Недостигът на персонал доведе до закъснения на десетки хиляди полети в национален мащаб, съобщава БНТ.

По оценки на авиокомпаниите, вече са засегнати 3 милиона и 200 хиляди пасажери.

Новите драстични мерки застрашават предстоящите празнични пътувания на американците за Деня на благодарността в последния четвъртък на ноември.

