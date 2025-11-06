Бивш сръбски вицепремиер: Българските окупатори да мълчат и да палят свещи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близкият до сръбския президент Александър Вучич бивш шеф на контаразузнаването Александър Вулин за пореден път провокира София с коментар, че "българският окупатор трябва да мълчи и да пали свещи".

Полемиката започна след призива на президента Румен Радев от края на миналата седмица европейските институции да се заемат с рисковете, които създава сръбския свят.

Последва реакция от президента Александър Вучич, който отрече съществуването на подобен проект и обвини българите в тази "измислица".

След това близкият до него Вулин се включи по темата, съобщава Mediapool.

"Преди да бъда отстранен от поста директор на сръбското контраразузнаване, спряхме опитите на България да разпространява учебници в Сърбия, в които те наричат Източна Сърбия своя земя, а Топлишките въстаници - бандитска банда. Не пропуснахме да арестуваме и шпионина на българската служба и по този начин да разбием мрежата, която създаваха. Президентът Радев не е забравил това. Нека българите мълчат, защото все още не сме преброили всички изклани сръбски деца, оставени от българските окупатори на Сърбия в две световни войни", каза Вулин, който е бивш вицепремиер.

"Преди да споменете сърбите, първо запалете свещ и поискайте прошка за Сурдулица, Топлица, Бойник, Драговац, Крива Река и едва тогава произнесете нашето име."

Той коментира, че "Сръбски свят" е естествена потребност на сърбите. По думите му обединението на сърбите вече е започнало и не може да бъде спряно.

През март миналата година Вулин съобщи, че Сърбия е разгромила разузнавателна мрежа на България и вероятно именно този случай визира, като сега говори за арестуването на български шпионин.

Вулин от години прави подобни провокации от България в различно качество.

Вулин е председател на Съвета на представителите на Руското историческо дружество в Сърбия Александър Вулин и е известен със силните си връзки с Москва.

Той бе награден с руския орден на "Приятелството" за "огромните лични заслуги за развитието и задълбочаването на сътрудничеството между сръбската Агенция за сигурност и информация /АСИ/ и руската Федерална служба за сигурност /ФСС/",

През 2023 година Съединените щати наложиха финансови санкции на Вулин с обяснението, че е проводник на руско влияние и е замесен в трафик на оръжие и наркотици.