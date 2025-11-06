Бивш охранител сред крадците на бижута от Лувъра

Твърди, че не е осъзнавал мащаба на престъплението

Инфлуенсър, фитнес маниак и любител на уличния мотокрос се оказа един от разследваните за кражбата на века от Лувъра през октомври. Анонимен представител на френските власти твърди, че става дума за 39-годишния Абдулай Н.

Родом от най-опасния парижки квартал “Сен Дени”, мъжът от години се подвизава в мрежата под псевдонима Дуду Крос Битум. Първо в платформи като ютюб, а отскоро и в ТикТок, където споделял пред аудитория от няколко хиляди последователи съдържание, в което прави трикове с мотора си или дава бодибилдинг съвети.

В края на септември той внезапно изчезва от интернет, а с това секва и близо двайсетгодишното му онлайн присъствие. Френските власти го залавят в дома му в “Сен Дени” на 29 октомври. Твърдят, че неговото ДНК е било на витрината, която е била разбита, за да бъдат откраднати имперските бижута, които са оценявани на 88 млн. евро.

Полицията успява да направи връзката поради факта, че намереният биологичен материал съвпада с този в богатото досие на Абдулай, който през годините често е попадал зад решетките. Роден през януари 1986 г., мъжът има 15 предишни присъди според френски медии. В престъпното му досие има нарушения като притежание на наркотици, шофиране без книжка и съпротива при арест.

За първи път е задържан на 16-годишна възраст, а през 2015 г. излежава присъда за въоръжен грабеж в бижутериен магазин в парижкия квартал “Барб”. Правени са редица опити за неговата реинтеграция в обществото. Наскоро дори е работил като охрана в Националния център за изкуство и култура “Жорж Помпиду”.

По време на разпита от парижката полиця Абдулай е бил видимо шокиран от мащаба на престъплението си, пише в. “Дейли мейл”. След като първоначално е отказвал да съдейства на властите, той е признал участието си в обира, твърдейки, че е действал по заповед на анонимни лица.

Неговият предполагаем съучастник - алжирец на име Айед Г., е дал подобна версия, споменавайки неизвестен чуждестранен поръчител. И двамата мъже са направили изявления, които са изненадали разследващите. Единият твърди, че не е осъзнавал, че сградата е Лувърът, като е смятал, че световноизвестният музей се ограничава само до “стъклената пирамида” в двора на сградата, а другият е мислил, че институцията е била “затворена и празна”. Полицията твърди, че генетичните следи, оставени на мястото на престъплението, сочат, че двамата не са опитни крадци, а нископоставени участници в по-голяма мрежа. Проучват се възможни връзки с организираната престъпност или мрежи за трафик на произведения на изкуството.

Досега общо четирима заподозрени са задържани в рамките на разследването. За трима от тях се смята, че са членове на групата, заснета да използва камион с вграден хидравличен кран, за да нахлуе в музея и да отмъкне скъпоценностите на кралиците Хортензия, Мария-Амалия и императриците Мария Луиза и Евгения.

