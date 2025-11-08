"Майка срещу машините" - с половин сърце Диана Хърка стана символ на протеста срещу Вучич

Синът ѝ бе убит при срутването на козирка на гарата в Нови Сад
Светът на Диана Хърка се разпадна на 1 ноември миналата година, когато тонове бетон убиха сина ѝ - 27-годишния Стефан, на жп гарата в Нови Сад.
Срутването на козирката на сградата отне живота на 16 души и отприщи мащабна вълна от антиправителствени протести в цяла Сърбия, които не стихват и до днес. А 47-годишната Хърка се превърна в едно от лицата на съпротивата, което без страх се изправи срещу всичко сбъркано във властта в западната ни съседка.
Преди дни опечалената майка се появи на студентските протести, които обвиняват президента Александър Вучич и правителството под ръководството на неговата Сръбска прогресивна партия (СПП) в корупция.
“Майка срещу машините” гласеше лозунгът на тениската ѝ, когато обяви гладна стачка в 11,52 ч на 2 ноември - година след най-трагичния ден в живота ѝ. Хърка оповести решението си спокойно, без театралност. След думите ѝ настъпи 16-минутната тишина в памет на жертвите от Нови Сад, която говореше по-силно от всички речи.
С палатка и снимка на сина си под ръка Хърка застана пред сградата на парламента в Белград. Хиляди граждани от цяла Сърбия също пристигнаха в столицата, за да изразят солидарност с гладуващата жена. “Искам просто да разбера кой уби детето ми. Не искам никоя майка да носи черна забрадка и да преживее това, което преживях аз”, казва тя.
За Хърка не се знае много - преди да загуби сина си тя води нормален живот. Има и по-малък син, като неотдавна посочва: “Половината от сърцето ми си отиде, а за другата половина, за моя Неманя, трябва да живея”. По-рано т.г. Хърка стана обект на заплахи, част от тях насочени и към малкия ѝ син - това я
принуди да напусне Сърбия
“Получавала съм заплахи от някои бивши полицаи, които са били изгонени от служба. Всички знаем, че те сътрудничат на полицията, че щом веднъж влезеш в службата, оставаш доживот”.
Исканията на Хърка са ясни: “Настоявам Вучич да насрочи избори и да освободи от ареста всички студенти, които са били незаконно лишени от свобода”. Тя също така призова “обществеността, медиите и всички граждани, които вярват в истината, да подкрепят тази борба”.
От началото на гладната стачка на Хърка досега много протестиращи, предимно студенти, се редуваха да я пазят и да стоят при нея в знак на солидарност, като една от причините беше близкият лагер в подкрепа на управляващата СПП, известен като “Чачиланд”. Откакто Хърка е пред парламента, застъпниците на Вучич пускат песни, с които
се подиграват на протестиращата жена
От сръбското вътрешно министерство съобщиха, че на митинга на СПП в “Чачиланд”, чиято площ е не повече от 300 кв. м, е имало 47 500 души, а на протеста в подкрепа на Хърка малко над 2000 граждани. Сметките на хората на Вучич, меко казано, не излизат - толкова много хора в лагера би значило, че на всеки квадратен метър има по 158 човека. Според Хърка вероятно цифрите са разменени, а за шефката на парламента Ана Бърнабич и подалия оставка премиер Милош Вучевич, които бяха на митинга на СПП, заяви: “Чаках цяла година - не направиха нищо, освен да арестуват невинни деца”.
В четвъртък в подкрепа на Хърка се обявиха и куп ученици от различни гимназии в Белград. С аплодисменти и песни тийнейджърите застанаха редом до майката, която, макар и уморена от продължителния глад, ги посрещна с усмивка и им благодари, че са до нея.
След вълната от недоволство заради обидите и подигравките, които Хърка отнесе от симпатизантите на СПП, се наложи Вучич да ѝ обърне внимание. Той призова тя да сложи край на гладната стачка, но допълни, че към нея трябва да се прояви уважение, а не да се подхвърлят обиди.