"Майка срещу машините" - с половин сърце Диана Хърка стана символ на протеста срещу Вучич

Синът ѝ бе убит при срутването на козирка на гарата в Нови Сад

Светът на Диана Хърка се разпадна на 1 ноември миналата година, когато тонове бетон убиха сина ѝ - 27-годишния Стефан, на жп гарата в Нови Сад.

Срутването на козирката на сградата отне живота на 16 души и отприщи мащабна вълна от антиправителствени протести в цяла Сърбия, които не стихват и до днес. А 47-годишната Хърка се превърна в едно от лицата на съпротивата, което без страх се изправи срещу всичко сбъркано във властта в западната ни съседка.

Преди дни опечалената майка се появи на студентските протести, които обвиняват президента Александър Вучич и правителството под ръководството на неговата Сръбска прогресивна партия (СПП) в корупция.

“Майка срещу машините” гласеше лозунгът на тениската ѝ, когато обяви гладна стачка в 11,52 ч на 2 ноември - година след най-трагичния ден в живота ѝ. Хърка оповести решението си спокойно, без театралност. След думите ѝ настъпи 16-минутната тишина в памет на жертвите от Нови Сад, която говореше по-силно от всички речи.

С палатка и снимка на сина си под ръка Хърка застана пред сградата на парламента в Белград. Хиляди граждани от цяла Сърбия също пристигнаха в столицата, за да изразят солидарност с гладуващата жена. “Искам просто да разбера кой уби детето ми. Не искам никоя майка да носи черна забрадка и да преживее това, което преживях аз”, казва тя.

За Хърка не се знае много - преди да загуби сина си тя води нормален живот. Има и по-малък син, като неотдавна посочва: “Половината от сърцето ми си отиде, а за другата половина, за моя Неманя, трябва да живея”. По-рано т.г. Хърка стана обект на заплахи, част от тях насочени и към малкия ѝ син - това я

принуди да напусне Сърбия

“Получавала съм заплахи от някои бивши полицаи, които са били изгонени от служба. Всички знаем, че те сътрудничат на полицията, че щом веднъж влезеш в службата, оставаш доживот”.

Исканията на Хърка са ясни: “Настоявам Вучич да насрочи избори и да освободи от ареста всички студенти, които са били незаконно лишени от свобода”. Тя също така призова “обществеността, медиите и всички граждани, които вярват в истината, да подкрепят тази борба”.

От началото на гладната стачка на Хърка досега много протестиращи, предимно студенти, се редуваха да я пазят и да стоят при нея в знак на солидарност, като една от причините беше близкият лагер в подкрепа на управляващата СПП, известен като “Чачиланд”. Откакто Хърка е пред парламента, застъпниците на Вучич пускат песни, с които

се подиграват на протестиращата жена

От сръбското вътрешно министерство съобщиха, че на митинга на СПП в “Чачиланд”, чиято площ е не повече от 300 кв. м, е имало 47 500 души, а на протеста в подкрепа на Хърка малко над 2000 граждани. Сметките на хората на Вучич, меко казано, не излизат - толкова много хора в лагера би значило, че на всеки квадратен метър има по 158 човека. Според Хърка вероятно цифрите са разменени, а за шефката на парламента Ана Бърнабич и подалия оставка премиер Милош Вучевич, които бяха на митинга на СПП, заяви: “Чаках цяла година - не направиха нищо, освен да арестуват невинни деца”.

В четвъртък в подкрепа на Хърка се обявиха и куп ученици от различни гимназии в Белград. С аплодисменти и песни тийнейджърите застанаха редом до майката, която, макар и уморена от продължителния глад, ги посрещна с усмивка и им благодари, че са до нея.

След вълната от недоволство заради обидите и подигравките, които Хърка отнесе от симпатизантите на СПП, се наложи Вучич да ѝ обърне внимание. Той призова тя да сложи край на гладната стачка, но допълни, че към нея трябва да се прояви уважение, а не да се подхвърлят обиди.

