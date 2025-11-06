Лекари и здравни служители в Гърция започнаха 48-часова стачка

Болничните лекари в Гърция започнаха 48-часова стачка с искания за по-добро заплащане и осигуряване на достатъчно персонал в изправената пред трудности обществена здравна система на страната, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Протестните действия, свикани от Федерацията на профсъюзите на болничните лекари (OENGE), включват и митинг пред Министерството на здравеопазването в Атина утре.

"Мобилизацията е резултат от ескалация и отговор на опитите да се прикрие действителността", заяви председателят на синдикалната организация Янис Галанопулос. "Те ни представят като малцинство от "жалки" хора, които се оплакват безпричинно. Но това, което е жалко, не е нашето отношение - това е действителността, с която се сблъскваме всеки ден в болниците", добави той.

Към общонационалната стачка на болничните лекари утре ще се присъединят и останалите служители на обществените болници, като ще се включат в шествие в Атина до офиса на премиера и сградата на парламента.

"Пациентите страдат и животите им са в риск заради системните недостатъци", заяви синдикалната федерация на болничните работници POEDIN, като добави, че "въпреки съвременното оборудване, няма достатъчно ръце, които да боравят с него".

Същевременно частните медицински лаборатории ще спрат работа в цялата страна утре в отделен протест във връзка с механизма за възстановяване на средства.