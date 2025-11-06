Афганистан: Пакистан ни атакува въпреки текущите преговори за примирие

Пакистан извърши днес обстрел срещу територията на Афганистан, предаде Франс прес, като се позова на афганистанските власти.

"Пакистанците откриха огън, а талибаните не отвърнаха заради доброто на нацията", съобщи Али Мохамед Хакмал, ръководител на информационния отдел в граничната провинция Кандахар. "Понастоящем обстрелът е прекратен и ситуацията е под контрол", добави той.

"Пакистан използва леки и тежки оръжия, за да порази цивилни зони", заяви анонимен военен източник пред журналисти на АФП. "Засега не сме отвърнали на ударите, защото се съобразяваме с текущите преговори за примирие", уточни той.

Преговорите трябваше да започнат днес в Истанбул, но не последва незабавен отговор дали делегациите на двете страни наистина са се срещнали.

На 19 октомври Пакистан и Афганистан се споразумяха за спиране на огъня, но двустранните преговори изпаднаха в застой миналата седмица в Истанбул, когато трябваше да се финализират условията на споразумението. Страните се обвиниха взаимно, че всяка от тях не проявява добра воля в преговорния процес. Всяка от тях също предупреди, че военните действия могат да бъдат възобновени, ако преговорите се провалят.

От страна на Пакистан не последва отговор относно умишлен обстрел на афганистанска територия.

Миналия месец пограничните сблъсъци между Пакистан и Афганистан, които предизвикаха експлозии и в столицата Кабул, отнеха живота на повече от 70 души, сред които 50 цивилни от афганистанска страна. Това беше рядко по рода си противопоставяне между двете страни, чиито отношения се влошиха от идването на власт на талибаните през 2021 г. насам, по-специално по въпроси, свързани със сигурността, отбелязва АФП, цитирана от БТА.