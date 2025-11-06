Повдигнаха обвинение на 18-годишен, заподозрян в подготовка на атака срещу фестивал в Стокхолм

Шведски прокурори повдигнаха обвинение срещу 18-годишен мъж за планиране на „тежка терористична атака“ срещу културен фестивал в Стокхолм в името на организацията „Ислямска държава“, предаде АФП.

Подготовката е протекла между август 2024 г. и февруари 2025 г., като заподозреният е бил наблюдаван от втората половина на 2024 г., уточни прокурорът Хенрик Олин. „Стигнахме до заключението, че става дума за млад мъж, който се е радикализирал сам и явно симпатизира на насилствения ислямизъм. По-специално, той симпатизира на организацията „Ислямска държава“, заяви Олин на пресконференция. Мъжът е положил неколкократно клетва за вярност към „Ислямска държава“, добави той.

Той също така е заподозрян в „подготовка на тежки престъпления (с използване) на запалителни и взривни вещества и обучение за тероризъм“. Въпреки че заподозреният не е произвеждал експлозиви, той е изучавал как се произвеждат и е закупил необходимите за това материали, заявиха прокурорите. Заподозреният е купил камера, за да заснеме атаката, и е посетил мястото, където е планирал да я извърши, в центъра на Стокхолм.

Прокуратурата и службите за сигурност смятат "че това разследване е позволило да се предотврати сериозен терористичен атентат в Швеция", заяви Олин.

Мъжът е бил арестуван в Стокхолм на 11 февруари и оттогава е в предварително задържане. Той е обвинен в съучастие със 17-годишен тийнейджър, в опит за убийство в Германия през август 2024 г.

И двамата са обвинени и в "принадлежност към терористична организация" според съобщението. Процесът ще започне във вторник и се очаква да продължи до 26 ноември, предаде БТА.