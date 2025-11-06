ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роден в Украйна българин стана световен шампион по...

Зеленски: Разбрахме се за енергийно сътрудничество с България, говорим за взаимодействие в отбраната

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви във фейсбук профила си, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков.

"Проведох разговор с премиера на България Росен Желязков. Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще помогнат за енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и ние ще ги изпълним“, казва Зеленски в поста си.

"Говорихме и за взаимодействие в отбраната и за проекти, по които можем да работим заедно. Инструментът на ЕС SAFE дава много възможности за това и аз предложих на господин премиера проекти за съвместно сътрудничество,  включително и такива, свързани с подобряване нивото на сигурност в Черно море. България се интересува от сътрудничество с Украйна. Съгласихме се нашите екипи да работят по подробностите“, заяви още Зеленски.

"Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, заключава той в поста си.

