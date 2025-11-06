Вучич: Моят мандат ще приключи скоро, на мое място ще дойде някой по-любезен

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред посланика на Европейския съюз в Белград Андреас фон Бекерат, че мандатът му ще приключи скоро, а дотогава ще се опита да прави добре впечатление на еврообщостта, включително с езика, който използва, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

"Няма да повярвате колко пъти съм си прехапал езика сега, за да не кажа някои неща, и се опитвам, и обещах, че ще говоря само хубаво за ЕС, и ще се възпирам и ще броя до 500, за да оставя малко по-благоприятно впечатление. Но вие в Европейския съюз не е нужно да се тревожите много, моят мандат скоро ще приключи, така че със сигурност ще дойде някой много по-чаровен, някой много по-мил, който знае как да говори по мил начин и който знае как да използва по-мил наратив от мен", каза Вучич по време на съвместна пресконференция с фон Бекерат, който му предаде копие от годишния доклад на ЕК за напредъка на Сърбия по пътя ѝ към еврочленството.

Вучич отхвърли определението на Андреас фон Бекерат за доклада като "огледало" на състоянието, в което се намира Сърбия и каза, че документът представлява само едно мнение.

През септември Вучич нагруби евродепутати, които присъстваха на един от поредните антиправителствени протести в Сърбия, а те се оплакаха, че са се почувствали обидени от епитетите "долна и най-долна европейска измет", казани от сръбския президент по техен адрес.

Заради твърденията за прояви на полицейско насилие по време на протестите, както и заради случая с етикирането на евродепутати Европейската народна партия започна обсъждане за статута на асоцииран член в най-голямото европейско семейство на управляващата Сръбска прогресивна партия, основана от Александър Вучич.

Масови протести, оглавени от студенти, започнаха в Сърбия преди година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. През лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.