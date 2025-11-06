Тръмп се съгласи за намаляване на цените на лекарствата за затлъстяване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумения с фармацевтичните компании "Илай Лили" (Eli Lilly) и "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) за намаляване на цените на лекарствата за лечение на затлъстяване и диабет, предаде Си Ен Би Си.

Споразуменията, обявени на събитие в Белия дом с участието на Тръмп, ще направят някои от най-популярните лекарства в света достъпни за определени хора, ползващи "Медикеър" (Medicare), държавната здравна програма за възрастни американци, пояснява Блумбърг.

Продуктите на компаниите ще получат тригодишен гратисен период от предстоящите мита на Тръмп върху вноса на фармацевтични продукти, заяви представител на администрацията, като условията са сходни с тези, договорени от конкурентите им в предишни споразумения за цените на лекарствата, съобщава БТА.

По силата на договореността цените на така наречените Джи Ел Пи 1 лекарства (GLP-1, глюкагон-подобен пептид 1) ще бъдат намалени за бенефициентите на програмите "Медикеър" (Medicare) и "Медикейд" (Medicaid) от средата на 2026 г., а за част от пациентите ще бъдат достъпни и чрез новата държавна платформа за директни продажби "ТръмпАрЕкс" (TrumpRx), която ще стартира през януари.

Според Белия дом началните дози на хапчетата за затлъстяване от "Илай Лили" и "Ново Нордиск" ще струват по 145 долара на месец, докато инжекциите "Зепбаунд" (Zepbound) и "Вегови" (Wegovy) ще се предлагат по 350 долара месечно, като цените ще спаднат до 245 долара в рамките на две години.

"Илай Лили" обяви и отделно намаление с 50 долара на цените в собствената си онлайн платформа "ЛилиДайрект" LillyDirect, като многодозовата инжекция "Зепбаунд" ще се предлага на цена от 299 до 449 долара на месец в зависимост от дозата.

Главният изпълнителен директор на "Илай Лили" Дейвид Рикс определи споразумението като "решаващ момент за здравната политика на САЩ", а ръководителят на "Ново Нордиск" Майк Дустдар заяви, че мярката ще осигури "по-достъпни цени на лекарствата със семаглутид за повече американски пациенти".

Очаква се новата схема да разшири достъпа до медикаментите за милиони граждани и да насърчи по-широко покритие от частните здравни застрахователи.

Дейвид Рикс е сред най-близките до президента представители на фармацевтичния сектор. През април Тръмп го нарече "страхотен човек", а министърът на здравеопазването Робърт Кенеди също похвали неговата работа.

Още преди Тръмп да се завърне в Белия дом, Рикс участва в среща с президента и ръководителя на "Пфайзер" (Pfizer) Алберт Бурла в клуба на Тръмп в Палм Бийч.

През февруари "Илай Лили" обяви значителна производствена инвестиция на територията на САЩ на събитие във Вашингтон, на което присъстваха водещи членове на кабинета, включително министърът на търговията Хауърд Лътник. Компанията инвестира значителни средства за увеличаване на производствения си капацитет.

Датската компания "Ново Нордиск" поддържа по-малко публични изяви в САЩ, но също обяви мащабни инвестиции в страната, включително разширение на фабрика за 4,1 милиарда долара в Северна Каролина.

През лятото Доналд Тръмп изпрати писма до 17 фармацевтични компании, включително "Илай Лили" и "Пфайзер", с искане да намалят цените на лекарствата, предлагани по програмата "Медикейд", както и да продават медикаменти директно на пациенти на по-ниски цени.

Тръмп настоя новите лекарства, предлагани в САЩ, да бъдат на същата цена, на която се продават в други развити страни.

В началото на октомври базираната в Дармщат германска компания "Мерк груп" (Merck Group) постигна споразумение с администрацията на президента Тръмп по спора за фармацевтичните мита. Американското дъщерно дружество "И Ем Ди Сероно" (EMD Serono) ще предлага лечения за изкуствено оплождане на значително по-ниски цени, а в замяна неговите фармацевтични продукти и съставки ще бъдат освободени от митата по Закона на САЩ, раздел 232. Условието е компанията да инвестира в биофармацевтично производство и научноизследователска дейност на територията на Съединените щати. По-конкретно, медикаментите на "Мерк" за лечение на безплодие – "Гонал-Еф" (Gonal-F), "Овидрел" (Ovidrel) и "Цетротайд" (Cetrotide) – ще бъдат достъпни за потребителите от началото на 2026 г. чрез държавната платформа "ТръмпАрЕкс". При комбинирано използване на трите терапии пациентите ще получават отстъпка до 84 на сто от каталожните цени. Програмата цели да подпомогне над 10 милиона американски жени с репродуктивни затруднения.