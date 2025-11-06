ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затвориха летището в Гьотеборг заради дронове, обв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21665319 www.24chasa.bg

Затвориха летището в Гьотеборг заради дронове, обвиняват Русия

796
Инцидентите с дронове зачестяват. СНИМКА: Пиксабей

Въздушният трафик на летището в град Гьотеборг на западния бряг на Швеция бе спрян днес, след като на територията му са били забелязани дронове, съобщи в. „Афтонбладет", като се позова на шведската Агенция за гражданска авиация.

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци и в няколко страни временно бе прекратявана работата на летища, посочва Ройтерс.

Някои официални представители обвиняват Русия, че води хибридна война и е отговорна за случаите. Москва отрича каквато и да било връзка с тях, съобщава БТА.

Инцидентите с дронове зачестяват. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)