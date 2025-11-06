"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След смъртоносните гранични сблъсъци Пакистан и Афганистан възобновиха мирните преговори в Истанбул

Двете страни проведоха разговори в Турция днес в опит да постигнат мир по общата си граница, съобщи Асошиейтед прес.

Миналия месец по границата между двете страни избухнаха сблъсъци, при които загинаха десетки хора, включително войници и цивилни и бяха ранени стотици. Боевете започнаха след експлозиите в Кабул на 9 октомври, за които талибанското правителство на Афганистан обвини Пакистан. Насилието спря на 19 октомври едва след като Катар посредничи за прекратяването на огъня, което остава в сила.

Докато третият кръг преговори, които се водят с участието на посредници, протичаше днес в Истанбул, двете страни си отправиха обвинения в нарушаване на примирието. Говорител на афганистанското правителство заяви, че пакистанските сили са открили огън близо до граничен град в Южен Афганистан. Според говорителя талибанските сили не са реагирали "от уважение към преговорния екип и за да предотвратят цивилни жертви". Съобщава се за 5 жертви.

Пакистан обаче отхвърли тези твърдения. Министерството на информацията заяви в социалната мрежа "Екс", че стрелбата е инициирана от афганистанска страна, съобщава БТА.

"Нашите сили за сигурност реагираха незабавно по премерен и отговорен начин", посочи министерството. То допълни, че "ситуацията е под контрол поради отговорните действия на пакистанските сили и примирието остава в сила".

"Пакистан остава ангажиран с продължаващия диалог и очаква реципрочност от афганистанските власти", заяви още афганистанското Министерство на информацията.

Въпреки примирието всички основни гранични пунктове между Пакистан и Афганистан остават затворени за търговия и движение на цивилни.