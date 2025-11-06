САЩ отмениха оръжейното ембарго за Камбоджа

САЩ отмениха днес ембаргото върху търговията с отбранителна техника с Камбоджа, след като президентът Доналд Тръмп посредничи за подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Камбоджа и съседен Тайланд миналата седмица, предаде Ройтерс.

Администрацията на предшественика на Тръмп, Джо Байдън, наложи забраната за износ на оръжие за държавата от Югоизточна Азия през 2021 г., позовавайки се на нарастващото влияние на китайската армия в страната, както и на нарушенията на човешките права и предполагаемата корупция.

След като на Тръмп бе приписана заслугата за сядането на Тайланд и Камбоджа на масата за преговори за уреждане на боевете на общата им граница, избухнали през юли, държавният секретар Марко Рубио отмени ограниченията, според съобщение във Федералния регистър.

"Въз основа на усърдното преследване на мир и сигурност от страна на Камбоджа, включително чрез подновен ангажимент със Съединените щати по отношение на сътрудничеството в областта на отбраната и борбата с международната престъпност, държавният секретар взе решение да отмени ембаргото върху търговията с военна техника с Камбоджа", се казва в съобщението.

Продажбите на оръжие на Камбоджа вече ще бъдат разрешавани за всеки отделен случай и при спазване на съответните критерии, се казва в съобщението.

Не е ясно дали опасенията на САЩ относно китайското военно влияние в Камбоджа са били взети предвид, обръща внимание агенцията. Американски служители от години изразяват загриженост относно разширяването на военноморската база Реам от страна на Китай, което би могло да даде на Китай аванпост близо до оспорваните води на Южнокитайско море.

Държавният департамент не отговори веднага на запитване за коментар.

Решението идва, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви след среща с министъра на националната отбрана на Камбоджа Теа Сейха в Малайзия в петък, че се е „съгласил да възобнови нашето първокласно двустранно военно учение с Камбоджа".

По-рано през седмицата Тръмп присъства на подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа в Малайзия, което се основава на по-ранно прекратяване на огъня.

Това споразумение дойде след телефонен разговор на Тръмп, който намери изход от безизходицата в усилията за прекратяване на най-тежките боеве между Тайланд и Камбоджа от повече от десетилетие, при които загинаха десетки войници и бяха разселени стотици хиляди цивилни.

Премиерът на Камбоджа Хун Манет заяви по време на церемонията по подписването, че е номинирал Тръмп за Нобелова награда за мир за ролята му в прекратяването на боевете, припомня БТА.