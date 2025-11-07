Един е загинал, петима са затрупани под срутената кула в южнокорейска ТЕЦ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко един човек загина и още пет души все още са затрупани след срутването на 60-метрова кула в южнокорейска топлоелектрическа централа, предаде БТА.

Южнокорейските власти съобщиха, че от седемте души, затрупани под развалините, след като вчера при демонтажни работи в изведена от експлоатация топлоелектрическа централа в град Улсан се срути 60-метрова кула на котелно съоръжение, най-малко един човек е загинал, предаде Асошиейтед прес.

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал, а останалите все още са затрупани под развалините.

Пожарната посочи, че точният брой на хората в неизвестност в момента не може да бъде потвърден.

Спасителните екипи извадиха двама души на безопасно място малко след като се отзоваха на сигнала за срутването на кулата вчера следобед, съобщи агенция Йонхап.

Друг работник, който бе изваден от развалините по-късно, беше обявен за мъртъв в болницата рано тази сутрин, каза представител на пожарната служба в Улсан, цитиран от АП.

Спасителите са открили още един работник, за когото се смята, че също е загинал при срутването.

Пожарната служба в Улсан съобщи, че търсенето на останалите пет души днес сутринта е било преустановено поради опасения от нестабилни останки от съоръжението и ще бъде възобновено след като ситуацията се стабилизира.

Южнокорейският президент И Дже-мьон даде вчера указания на аварийните екипи да мобилизират целия наличен персонал и оборудване за спасителните операции.