Трима убити при американска атака над кораб, заподозрян в наркотрафик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко трима мъже бяха убити снощи при атака на американските въоръжени сили срещу заподозрян в наркотрафик кораб в международни води в Карибско море, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс".

По думите на Хегсет корабът е бил управляван от "организация, определена като терористична", но той не предостави допълнителни доказателства, съобщава БТА.

Съобщението включва и 20-секунден видеоклип, маркиран като некласифициран, показващ лодка във водата, която се взривява, след като е ударена от боеприпас.

Военната акция е поредната от повече от десетина американски удара от септември насам по кораби в близост до крайбрежието на Венецуела, както и в източната част на Тихия океан, при които бяха убити над 60 души.